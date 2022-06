Motoristas que vão pegar a estrada neste feriado de Corpus Christi vão precisar de atenção redobrada nas estradas. Minas Gerais tem 65 trechos de estradas com problemas entre interdições, estreitamentos, buracos e obras. Os bloqueios, na maioria, ainda são reflexo das chuvas que atingiram a região entre o fim do ano passado e início de 2022.

Ao todo, 55 estradas apresentam interdições parciais. Outros 11 trechos estão totalmente interditados. Os números foram divulgados pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), nesta quarta-feira (15).

Entre os pontos afetados, ao menos cinco estão em uma das principais vias que passam pelo Estado: a BR-381. Os problemas afetam ainda uma das vias de acesso a uma das principais praias visitadas por mineiros, a BR-262 que liga o estado ao litoral do Espírito Santo.

Na rodovia (BR-262) há duas interdições no Km 149, em Rio Casca, e no Km 96, em Abre Campo. Com isso, para ir até Vitória ou Guarapari o motorista precisa fazer desvio de 115 quilômetros pelo Rio de Janeiro, aumentando a distância de 514 para 629 quilômetros.

A rota alternativa indicada é pela BR-040, MGC-482 (Conselheiro Lafaiete), BR-120 (Viçosa), BR-356 (Coimbra), BR-393 (Itaperuna RJ), ES-297 (Bom Jesus do Norte ES) e BR-101 (Mimoso do Sul ES)

Já o motorista que pretende visitar o Rio de Janeiro neste feriadão, também deve ter atenção no trecho entre Congonhas e a Serra de Petrópolis. O local abriga descidas fortes e curvas fechadas que exigem paciência e pé no freio.

Para as pessoas que vão visitar municípios da Grande BH, também é necessário estar atento aos estragos nas pistas, consequências das chuvas de janeiro. Desabamentos de parte dos acostamentos podem ser vistos no sentido Brasília em Contagem, próximo ao Km 525, Ribeirão das Neves, entre o Km 509 e Km 510 e em Esmeraldas, no trecho compreendido entre o Km 502 e Km 494.

Para facilitar o tráfego, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atualizam diariamente um mapa interativo com os principais pontos de interdição. Veja neste link os pontos com interdição total ou parcial e saiba o que fazer para evitá-los.

PREVISÃO DO TEMPO

O feriado prolongado em Minas começa com tempo frio, mas com as temperaturas máximas em elevação. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, não há previsão de chuvas na quinta-feira para o estado. Temperatura varia entre 5°C e 33°C.

No entanto, a meteorologista Anete Fernandes ressalta que, com a aproximação do inverno e o tempo frio, essa época do ano é típica para a incidência de neblina. Nas estradas esse fenômeno meteorológico é motivo de atenção, pois prejudica a visibilidade e pode ser causa de acidentes.

Para evitar acidentes, especialistas de segurança no trânsito chama atenção para algumas medidas que devem ser adotadas por motoristas em caso de neblina na estrada:

– Reduzir a velocidade ao perceber os primeiros sinais de neblina;

– Manter distância segura do veículo da frente;

– Manter faróis acesos e regulados;

– Ligar os faróis de neblina se o veículo tiver o acessório;

– Não parar o veículo na pista ou no acostamento e procurar um posto de serviços caso não queira seguir viagem.

Com informações Hoje Em Dia