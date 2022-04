Uma das mais famosas histórias da literatura universal chega pela primeira vez ao interior mineiro, com uma miniturnê, em maio. Com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e realização do Instituto Usiminas, a superprodução “Cinderella: O Musical”, estreia no Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, entre os dias 12 e 15 de maio.

O espetáculo será apresentado em várias sessões no Teatro do Centro Cultural Usiminas. As vendas já estão abertas com ingressos a preço popular a partir de R$ 25, que podem ser comprados pelo site eventim.com.br ou na bilheteria do Centro Cultural Usiminas.

O espetáculo, visto por mais de 250 mil pessoas em todo o Brasil, conta com 21 atores no elenco e é uma superprodução. ‘Cinderella’, de Rodgers & Hammerstein, tem direção original e versão brasileira de Charles Möeller e Claudio Botelho e Vanessa Costa assinando a direção da remontagem.

A versão brasileira de ‘Cinderella’ estreou no Brasil em 2016, passando pelo Rio de Janeiro, São Paulo e várias capitais brasileiras. O espetáculo coleciona prêmios, como o Reverência (Melhor espetáculo voto popular, cenário e iluminação), Bibi Ferreira (Melhor cenário) e Botequim Cultural (Melhor figurino). Depois de Ipatinga, o musical segue para Belo Horizonte, onde faz uma curta temporada no SESC Palladium, de 26 a 29 de maio, também com o patrocínio da Usiminas.

A diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, comemora a chegada do musical em um momento tão especial, em que a Usiminas comemora 60 anos de operação. “Estamos muito felizes em presentar a comunidade com essa atração inédita e de padrão internacional no palco do Teatro do Centro Cultural Usiminas. A miniturnê em Ipatinga promove a democratização do acesso à cultura e reafirma o Vale do Aço como um local estratégico no circuito nacional das grandes produções. Convidamos nosso público a prestigiar”, salienta a diretora.

O CLÁSSICO

O musical estreou na Broadway em 2013, com as imortais canções de Richard Rodgers e Oscar Hammerstein, e novo texto de Douglas Carter Beane, recebendo nove indicações ao Tony Awards, além de vencer três Dramas Desk. É baseado na versão do conto de fadas ‘Cinderella’, particularmente na versão francesa Cendrillon ou La Petite Pantoufle de Verre, de Charles Perrault. Esse clássico ganhou uma versão musical para a TV, em 1957, já com as canções de Richard Rodgers e Oscar Hammerstein, estrelado por Julie Andrews. Este é o único musical da dupla escrito especialmente para a televisão e ganhou duas novas versões: em 1965 e 1997.

CURSOS GRATUITOS

Antes de subir ao palco, nos dias 10 e 11 de maio, a produção do musical vai oferecer dois cursos gratuitos de Trancista e de Camarim, no Centro Cultural Usiminas, contribuindo para qualificação de profissionais da área e da comunidade, a partir de 18 anos. Os interessados devem enviar email para cursostoucheipatinga@gmail.com.

Serviço

12 a 15/5

Cinderella, O Musical

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horários: 12 e 13/5 – 19h

14 e 15/5 – 14h e 19h

Duração: 2h30

Classificação: livre

Ingressos: vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br. Ingresso popular (limitados): R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia).

Plateia: R$ 40 (Ingresso Solidário, mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou material de limpeza). R$ 80 (inteira) R$ 40 (meia).

Balcão: R$ 30 (Ingresso Solidário, mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou material de limpeza). R$ 60 (inteira) R$ 30 (meia).

Mais informações: 31.3822.3031.