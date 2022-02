O advogado Alexandre Magno, diretor da Alexandre Magno Advogados, prestará tributo à sua mãe, Terezinha Ferreira Ramalho, falecida tragicamente aos 50 anos. Ela será tema da exposição fotográfica “Terezinha Ferreira Ramalho – Viver, sua grande obra prima” a ser realizada no dia 8 de março, às 20h, no Foyer do Centro Cultural Usiminas em Ipatinga, data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher.

O evento terá apresentações instrumentais e coquetel para familiares e convidados. A curadoria será do arquiteto e cenógrafo Joab Sangi.

Terezinha nasceu em Antônio Dias em 23 de março de 1953, onde residia. Vítima de um acidente de trânsito e socorrida no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, veio falecer em 13 de janeiro de 2004. Ela era casada com Jorge José Ramalho, militar aposentado, e deixou órfãos os filhos Marcolino Ferreira Ramalho (hoje, psicólogo), Jorge José Ramalho Júnior (empresário de TI) e Alexandre Magno Ferreira Ramalho (advogado e empresário).

Ode à uma mãe

O advogado Alexandre Magno presta tributo à sua mãe com a seguinte ode:

Oi mãe!

Sei que você está bem, junto de Deus.

Por aqui, está tudo bem, mas sempre com muitas saudades suas!

Mãe, gostaria te externar ao mundo o amor que sinto por você, te fazendo uma linda homenagem!

Farei uma exposição de suas fotos para contar a sua história de vida e mostrar a todos o quanto era maravilhosa!

Acontecerá no dia 08 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher, às 20 horas, no foyer Instituto Cultural Usiminas. Todos estaremos lá: nossa família, parentes, amigos e convidados. Será uma noite especial, onde relembraremos momentos felizes da sua trajetória junto de nós.

Tenho na minha memória as lembranças que guardo no meu coração; e nem mesmo muitas palavras podem expressar a profundidade, a pulsação, a saudade que sinto de ti. Lembranças tão felizes do seu amor, do seu carinho, da sua calma, da sua força e crença inabalável de que tudo iria melhorar.

Sei que a nossa separação é temporária e que iremos nos encontrar novamente em breve!

Aqui, estou me preparando, praticando o seu exemplo de vida e abnegação em favor do próximo. Árdua tarefa. Somente os mais iluminados alcançam esse nível de entrega.

Te amo, meu amor.

De seu filho Alexandre Magno!