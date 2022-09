A 2ª edição da Corrida do Aço, em Ipatinga, abre inscrições nesta quarta-feira (28), para todo o público da cidade e região. Com patrocínio da Usiminas, o evento será realizado, no dia 23 de outubro (domingo), às 8h, com saída da Portaria DOAP (Bom Retiro) e contará com percurso nas áreas internas da usina. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.corridausiminas.com.br e deverão ser confirmadas com a doação de um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite no dia da retirada do kit da corrida. A comunidade poderá escolher entre os percursos de 5 km e 10 km. A corrida marca as celebrações dos 60 anos de operações da companhia.

Ao todo, 3.200 mil vagas serão disponibilizadas. Maiores de 16 anos podem se inscrever, nas categorias masculino e feminino, nos dois percursos (5km e 10km), até o dia 20 de outubro ou até esgotarem as vagas. Cada participante receberá um kit com camisa, número de identificação e chip para registro da cronometragem eletrônica. Os kits devem ser retirados no Centro Cultural Usiminas, localizado na Av. Pedro Linhares Gomes, 3.900-A, Shopping do Vale do Aço, no Bairro Industrial, no dia 21/10, das 11h às 14h e das 16h às 20h.

Os cinco primeiros colocados nas categorias feminina e masculina receberão troféus. Todos os participantes que concluírem os percursos ganharão medalhas.

A Corrida do Aço é realizada pelo Instituto Brasil Igualdade Social (IBIS), em parceria com a Associação de Cultura e Esporte e Lazer Pace 3. O patrocínio é da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, com apoio do Instituto Usiminas, Usisaúde e Prefeitura Municipal de Ipatinga.

Serviço:

Corrida do Aço

Pré-inscrição: a partir de 28 de setembro

Distância: 5 km e 10 km

Data da corrida: 23/10/2022 (domingo)

Local: Portaria DOAP (Bom Retiro)

Concentração: 8h

Horário da Largada: 8h30

Confirmação da inscrição e retirada do kit

Data: 21/10/2022 (sexta-feira)

Horário: das 11h às 14h e das 16h às 20h

Local: Centro Cultural Usiminas, localizado na Av. Pedro Linhares Gomes, 3.900-A, Shopping do Vale do Aço, Bairro Industrial CEP 35160-290, Ipatinga, MG

Confirmação de inscrição: mediante doação de um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite. O participante deve apresentar documento de identificação com foto. As Inscrições não confirmadas no dia 21 de outubro serão automaticamente CANCELADAS, sendo disponibilizadas para os cadastros da fila de espera, que devem ser confirmadas exclusivamente no dia 22 de outubro, realizando o mesmo procedimento de doação de um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite.