Como desdobramento do excelente desempenho na fase estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), alunos da Apae de Timóteo foram convocados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais (Sedese), por meio da Subsecretaria de Estado de Esportes-MG, para integrarem a seleção mineira que participa da fase regional do Jogos Escolares com sede em Brasília /DF entre os dias 08 e 13 de agosto. Nesta etapa serão disputadas as modalidades paralímpicas atletismo, bocha, goalball e natação. Os alunos da Apae de Timóteo disputarão as provas do atletismo. Além de Minas Gerais também participam dessa fase regional os estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.

Em junho de 2022, uma delegação composta por 25 alunos da Apae de Timóteo e da rede regular de ensino, devidamente assistido por uma comissão técnica e de apoio, entre professores e pais, além do chefe de delegação, o servidor da Subsecretaria Municipal de Esporte, Mayron Cezar Mariano, participou da fase estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). Naquela oportunidade, os timoteenses voltaram de Belo Horizonte com uma bagagem carregada com 46 medalhas, das quais, 30 no atletismo PcD feminino e outras 16 no atletismo masculino. Somados, todos esses resultados individuais resultaram no título por equipe de campeã estadual em duas das três categorias em disputa e, ainda o de vice-campeã na terceira categoria em disputa, para a Apae de Timóteo.

Os alunos/atletas campeões da fase regional em Brasília se classificam para a etapa nacional, que acontecerá em São Paulo, entre os dias 21 a 26 de novembro de 2022. Além dos seis campeões convocados, a Apae ainda terá dois representantes na comissão técnica da seleção mineira, os técnicos Sildemar Venâncio e Bruno Flávio Moura.