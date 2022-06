Neste sábado (4), no estádio de atletismo do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo, acontece o 7º Circuito Paulista Open Adulto e Master. Os atletas João Honorato e Luan Robert representam a Usipa na competição. João compete no salto com vara e Luan disputa as provas do salto em altura e salto triplo.

O campeonato é aberto para clubes filiados a federações de todo o Brasil. “A inscrição dos nossos atletas foi feita pela Federação Mineira de Atletismo (FMA), a qual somos filiados”, explica a coordenadora do departamento de atletismo da Usipa, Euzinete Reis, acrescentando que menores de 18 anos também podem participar da disputa.

O usipense Luan tem 15 anos e participa na categoria sub-18. “A competição serve como experiência para o atleta, que disputa, em agosto, o Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa de Atletismo Sub-18, em Bragança Paulista, São Paulo”, comenta Euzinete.

João compete pelo sub-23. “Além de se preparar para as futuras competições universitárias, o atleta também busca o índice para o Troféu Brasil de Atletismo, em que já contamos com um representante da Usipa: Caio Vinícius Silva nos 400m com barreiras”, afirma a coordenadora.

PROJETOS

O atletismo usipense conta com dois projetos: Atletismo Usipa Ano IV e Lucimar Moura/Usipa. Aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Programa Minas Esportiva de Incentivo ao Esporte, o Atletismo Usipa é realizado por meio da renúncia fiscal do ICMS corrente das empresas Ambev e Colchões Polar. Já o Lucimar Moura/Usipa credencia a Usipa como Centro de Formação de Atletismo e a torna apta a receber um repasse mensal da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para manutenção das suas ações.