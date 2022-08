Atletas da Associação Esportiva e Recreativa Usipa mostraram mais uma vez o seu valor. Na última semana, os atletas do Atletismo, da Natação e do Judô usipenses representaram suas respectivas escolas na etapa estadual do JEMG (Jogos Escolares de Minas Gerais, disputado na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Ao todo, os usipenses conquistaram 30 medalhas, no agregado do Módulo I e Módulo II, representando escolas de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. Além de inúmeras medalhas, vários atletas garantiram participação na etapa nacional, os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s).

O grande destaque usipense ficou por conta dos atletas do Atletismo, que voltaram para casa com 15 medalhas, sendo sete de ouro, cinco de prata e três de bronze. Além de cinco classificações para a etapa nacional.

A Natação foi representada por 20 atletas usipenses, que conquistaram 9 medalhas na etapa estadual, sendo uma de ouro, três de prata e cinco de bronze.

O Judô usipense participou com oito atletas e retornou para o Vale do Aço com duas classificações para a etapa nacional e seis medalhas: duas de ouro, duas de prata e duas de bronze.

A participação massiva de atletas usipenses, representando as suas escolas, demonstra a força da Usipa no esporte e na formação de atletas e cidadãos, é o que destaca o gerente de esportes do clube, Josias Alves. “Tivemos uma grande participação de nossos atletas no JEMG, em todas as etapas até aqui no estadual. Isso é muito gratificante para nós, pois demonstra que estamos no caminho certo para a formação de atletas e pessoas. E essas 30 medalhas destacam o trabalho sério e comprometimento dos nossos atletas e professores. Só tenho que parabenizar a todos e desejar boa sorte nos Jogos Escolares Brasileiros”, destacou Josias.