A Associação Esportiva e Recreativa Usipa vem a cada dia mostrando que é um celeiro de atletas. Desta vez, o futebol usipense se destaca mais uma vez, com a ida de cinco atletas para avaliação no Cruzeiro Esporte Clube.

Depois de se destacarem na Copa Brodowski, disputada no estado de São Paulo, os atletas despertaram desejos em vários clubes do Brasil e um deles foi o Cruzeiro. Com isso, o clube acertou um período de teste dos atletas com o time celeste, no qual os usipenses ficaram durante esta semana sob avaliação dos treinadores cruzeirenses.

Foram selecionados pelo Cruzeiro para avaliação, os seguintes atletas do Projeto Ecomov Ano IV, patrocinado pela Usiminas, que tem o apoio do Instituto Usiminas: Nicolas e Felipe Barbosa, da categoria Sub-14, e Pedro, Luan, Mohammed e Fernando, da categoria Sub-12.

Segundo o gerente de Esportes da Usipa, Josias Alves, essa seleção mostra a força da Usipa perante o cenário esportivo nacional. “A Usipa vem mostrando a sua tradição em revelar talento. Desta vez, após um belo desempenho na Copa Brodowski, tivemos seis atletas do futebol sendo selecionados pelo Cruzeiro para uma avaliação. Esperamos que os mesmos sejam aprovados e se destaquem no futebol nacional, assim como inúmeros outros atletas que passaram pela Usipa”, destacou Josias.