Tem início, nessa sexta-feira (10), a XXIII Supercopa de Natação – XXI Troféu Eduardo Sávio. A competição acontece no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, para aproximadamente 250 atletas. A equipe Sicoob Vale do Aço/Usipa, com 10 nadadores nas categorias juvenil e júnior, participa da disputa, que segue até sábado (11).

Entre os atletas usipenses, 4 disputam apenas provas de revezamento. “A equipe formada por João Vitor Ventura, Kauã Caetano Passos, Pedro Lucas Souza e Thierry Felix Silva compete nos 4x100m livre, 4x100m medley e 4x200m livre”, conta o técnico do departamento de natação da Usipa, Alexandre Watanabe.

Entre os destaques da Usipa, estão João Vitor Bandeira e Renan Patrick Quaresma. “‘Bandeira’ foi medalhista em duas provas do campeonato no ano passado e temos grande expectativa de que o nadador repita esses resultados. Já o Renan tem ótimas chances de estar entre os 5 melhores do estado”, comenta Alexandre.

Os outros atletas usipenses são Adryann Alberto Spíndola, Arthur de Dornelas e Victor Emanuel Garcia, que buscam as 8 primeiras colocações nas suas provas. A nadadora Ana Carolina Andrade completa o time usipense. A atleta busca o lugar mais alto do pódio nas provas dos 100m medley, 100m peito, 200m peito e 400m livre.

PROJETO ECOMOV NATAÇÃO ANO V

A natação usipense conta com o Projeto Ecomov Natação Ano V. Aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte é realizado por meio da renúncia fiscal do ICMS corrente da Usiminas, com o apoio do Instituto Usiminas e das empresas Consul e Univale Transportes.