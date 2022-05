Na tarde deste sábado (21), a Usipa realiza a 2ª etapa do Festival Atletismo de Aço. O evento acontece na pista Juvenal dos Santos, a partir das 13h30, para atletas com idades entre 7 e 17 anos, além das categorias aberta (acima de 18 anos) e paralímpica. O festival é destinado a alunos do atletismo usipense e de escolas convidadas da região.

Cada etapa do evento foca em uma categoria, que conta com um maior número de provas. “Na primeira etapa, focamos nos atletas de 15 a 17 anos. Dessa vez nosso foco é na categoria de 12 a 14 anos, que disputa provas de corrida, lançamento e salto. Nessa etapa, em especial, também incluímos a categoria paralímpica”, comenta a coordenadora do departamento de atletismo da Usipa, Euzinete Reis.

A categoria kids (7 a 11 anos) abre o evento com o lançamento da pelota. Os atletas de 12 a 14 anos disputam as seguintes provas: 150m rasos, 800m rasos, lançamento do disco e salto em distância. O arremesso do peso e os 800m rasos são para os atletas de 15 a 17 anos. A categoria aberta disputa o lançamento do martelo e os 800m rasos, enquanto a paralímpica compete no arremesso do peso e nos 100m rasos.

“Entre os objetivos do festival, estão motivar os participantes a conhecer as diversas provas do atletismo e também promover o aprendizado no enfrentar e superar desafios nas diferentes provas esportivas da modalidade”, explica Euzinete, acrescentado que todos os atletas serão premiados com medalhas de participação.

São esperados aproximadamente 150 participantes neste sábado e a expectativa é de que esse número seja ainda maior nas outras duas etapas previstas para o segundo semestre. Para mais informações, entre em contato com o departamento de Atletismo da Usipa pelo telefone (31) 3801-4379.

PROJETOS

Atualmente, o atletismo usipense tem dois projetos: Atletismo Usipa Ano IV e Lucimar Moura/Usipa. Aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Programa Minas Esportiva de Incentivo ao Esporte, o Atletismo Usipa Ano IV é realizado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS corrente das empresas Ambev e Colchões Polar. Já o Lucimar Moura/Usipa credencia a Usipa como Centro de Formação de Atletismo e a torna apta a receber um repasse mensal da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para manutenção das suas ações.