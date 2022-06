No dia 28 de agosto, Timóteo volta a movimentar o calendário esportivo estadual com o Inox Bike Timóteo 2022, uma prova de mountain bike (MTB) que resgata um dos principais eventos do ciclismo.

A iniciativa é da Kom Sports, empresa de promoção de eventos esportivos de Timóteo, e conta com o apoio da prefeitura por meio da Subsecretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, grupos de ciclismo, Fundação Aperam Acesita, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Federação Mineira de Ciclismo (FMC), dentre outros.

De acordo com os organizadores, a prova está oficialmente homologada no calendário da FMC. Será válida pelo ranking mineiro de XCM (MTB maratona) classe C.1. Com saída da Praça 1º de Maio (Praça do Coreto) e um percurso que inclui estradas, trilhas e pontos turísticos da cidade, como o Centro de Educação Ambiental da Aperam (Oikós). Estão previstos três tipos de percurso: completo, com 65 km; reduzido, com 40 km; e passeio com 20 km.

Na tarde de quinta-feira (23), os organizadores do Inox Bike se reuniram com representantes da Prefeitura de Timóteo para acertar detalhes da prova que promete resgatar os bons tempos das competições de ciclismo realizadas em Timóteo.

As inscrições podem ser feitas por meio do site da Federação Mineira de ciclismo em www.fmc.org.br/sistema/eventos/000444_inscricao_online.php. Além de troféus até o 5º colocado de cada categoria e premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados geral no masculino e no feminino, também serão entregues medalhas para quem concluir os percursos. A pouco mais de dois meses da prova, cerca de 100 ciclistas já garantiram a presença no Inox Bike.

“Essa prova já foi uma das maiores do país. Tendo o seu início no ano de 2004 até a sua última edição em 2007. O Inox Bike 2022 contará com uma boa estrutura para receber os atletas, familiares e amantes do ciclismo e de esportes em geral. A nossa expectativa é receber entre 300 e 500 atletas de todo o país, incluindo os melhores de suas respectivas categorias”, destacaram os organizadores da competição.