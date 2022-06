A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel) de Ipatinga, promove nos dias 25 e 26 de junho, no Parque Ipanema, o inédito evento “Vôlei na Praça”, fruto de parceria com o Governo Federal. As inscrições estão abertas a todos os interessados e podem ser feitas até 23 de junho, no site do município (www.ipatinga.mg.gov.br), no banner do projeto. Outra opção é comparecer à Semcel, no terceiro andar do prédio-sede do Executivo, de 8 às 17h, de segunda a sexta-feira, dentro do prazo-limite.

Conforme programação, as competições vão acontecer nas quadras poliesportivas do principal cartão postal de Ipatinga. O evento é aberto a todas as idades e promete bons momentos de entretenimento e lazer, sendo que os inscritos receberão medalhas de participação.

ESTÍMULO AO ESPORTE

O projeto é viabilizado por meio da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS), repartição ligada ao Ministério da Cidadania. Em Minas Gerais, apenas três municípios foram contemplados. Além de Ipatinga, recebem o “Vôlei na Praça” as cidades de Passos e Uberlândia.

“O projeto difunde entre a população um dos mais vitoriosos esportes do país, oferecendo a prática do voleibol em praça pública de forma gratuita. Busca o incentivo à modalidade, a inclusão, além de se traduzir num amplo espaço de convivência comunitária”, ressalta Maciel Rodrigues, secretário da Semcel.

“A gestão municipal – continua ele – entende que o estímulo à prática de esportes de qualquer natureza também significa promover opções de lazer, qualidade de vida, ofertar saúde. O projeto ‘Vôlei na Praça’ chega numa ocasião muito oportuna, após a superação da pandemia, já que por praticamente dois anos as famílias vivenciaram um ambiente de fortes restrições, com grande parte das pessoas evitando aglomerações em função dos riscos de contaminação pela Covid-19”.

Serviço:

Vôlei na Praça

Dias: 25 e 26 de junho

Sábado, de 8 às 20h

Domingo, de 8 às 18h

Local: Parque Ipanema

Inscrições: até 23 de junho, na Semcel ou no site www.ipatinga.mg.gov.br

Contato: o telefone para outras informações é o (31) 3829-8049.