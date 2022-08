Uma carreata com centenas de carros percorreu as ruas do Vale do Aço para comemorar a ascensão do Ipatinga Futebol Clube ao Módulo 1 do Campeonato Mineiro. O ponto de partida foi o Centro de Treinamento do Tigre, localizado no Bairro Cariru, de onde os atletas e torcedores seguiram neste domingo para o Parque Ipanema para celebração.

Há 11 anos depois de ser rebaixado para módulo II, o Ipatinga retornou à elite do Campeonato Estadual. A conquista se deu em Varginha depois da vitória por 2 x 1 do Ipatinga sobre o Boa Esporte.