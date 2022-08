O fim de semana foi de conquistas para os judocas da Usipa. Os atletas viajaram até a cidade de Uberlândia para disputarem o Campeonato Mineiro de Judô, nas categorias Sub-13 e Sub-15 masculino e feminino.

No Sub-13, a Usipa conquistou três medalhas de ouro, com os atletas Luis Fernando Atzori, Weverson Silva e Geovana Freitas, e um sétimo lugar com Daniel Almeida. E, além das medalhas, os atletas Luiz Fernando Atzori e Geovana Freitas garantiram classificação para o Campeonato Brasileiro Sub-13.

Já no Sub-15 foram oito medalhas no total. Ana Luísa e Ana Júlia conquistaram o ouro, Tayná Magalhães e Gabriel Dias levaram a medalha de prata, e os atletas Jonas Godói, Tarik Gomes, Maria Luiza e Emanuelly Martins conquistaram o bronze. A Usipa também garantiu o quarto lugar com Gusthavo Barros, o quinto com Brayan Lima e o sétimo com Cristopher de Souza. O destaque dessa categoria ficou por conta de Ana Luísa que garantiu classificação para o Campeonato Brasileiro Sub-15.

No geral, a Usipa garantiu o terceiro lugar de equipes, ao participar com 15 atletas e conquistar 11 medalhas, conforme conta o coordenador de Judô, Hevilmar Rocha. “Voltamos para casa com um resultado muito bom neste campeonato. Viajamos para Uberlândia com 15 atletas e retornamos com 11 medalhas no total, garantindo assim um terceiro lugar geral. Isso mostra o comprometimento dos nossos atletas com o judô. Em breve participaremos de mais competições e esperamos voltar com mais medalhas”, contou Hevilmar.

No próximo sábado (20), a Usipa participa da Copa Betim de Judô, na cidade de Betim. A delegação viajará com 40 atletas das categorias Sub-09, Sub-11, Sub-15, Sub-18 e Sub-21, em busca de resultados expressivos.

Os judocas usipenses fazem parte do Projeto Caminhos Suaves Ano III, patrocinado pela Arcon, Colchões Polar, Daido Química, Produtos Plinc e TecnoFire.