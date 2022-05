Na última semana, a equipe Sicoob Vale do Aço/Usipa contou com dois representantes na Copa das Federações de Natação: a atleta Ana Carolina Andrade e o técnico Alexandre Watanabe. A nadadora conquistou a medalha de ouro nos revezamentos 4x100m livre e medley junior, categoria em que a seleção mineira terminou na segunda colocação.

A competição aconteceu entre os dias 12 e 14 no Clube de Regatas Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, para aproximadamente 800 atletas. Além da categoria junior, os 49 nadadores mineiros também competiram no infantil e no juvenil, terminando no terceiro e primeiro lugares, respectivamente. Minas Gerais foi vice-campeã na classificação geral.

As conquistas da atleta tricolor são provas do excelente trabalho desenvolvido pela equipe Sicoob Vale do Aço/Usipa. “São anos de dedicação e esforço diário nos treinamentos. É uma grande recompensa que dá à nadadora ainda mais motivação para vencer os obstáculos da vida”, comenta o técnico do departamento de natação da Usipa, Alexandre Watanabe.

“Parabéns a Ana por essa grande conquista não apenas no esporte, mas também na vida. E aos seus pais por todo empenho dedicado à filha”, acrescenta Watanabe, chefe da delegação de Minas Gerais, que contou ainda com outros seis técnicos. Além da seleção mineira, Rio de Janeiro na primeira colocação e Santa Catarina, na terceira, completaram o pódio da disputa.

PROJETO ECOMOV NATAÇÃO ANO V

A natação usipense conta com o Projeto Ecomov Natação Ano V. Aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, é realizado por meio da renúncia fiscal do ICMS corrente da Usiminas, com o apoio do Instituto Usiminas e das empresas Consul e Univale Transportes.