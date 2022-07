A partir desta semana, o projeto Atletas de Aço realizará no Campo A.E.R. Iguaçu, localizado na Rua Turquesa, nº 1, em Ipatinga, uma avaliação técnica para jovens entre 10 e 14 anos que desejam treinar futebol gratuitamente. Trata-se de uma seletiva para 80 vagas de treinamento gratuito nas categorias de base – Sub-11, Sub-12, Sub-13 e Sub-14 – do projeto, realizado pela Associação de Cultura, Esporte e Lazer Pace3, com patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Minas Gerais.

Não há necessidade de inscrição prévia e os interessados devem comparecer nos dias indicados com uniforme completo – camisa branca, short, meião e chuteira. A única exigência é que o jovem seja nascido entre 2008 e 2012. A seletiva contará com período de treinos e três etapas de avaliação técnica entre os dias 12/07 e 28/07 nos turnos da manhã e da tarde. Mais informações: (31) 97229-0754. Confira a agenda:

12 e 14/07:

1ª etapa da Avaliação técnica (Matutino e Vespertino).

Matutino (8h).

Vespertino (15h).

19 e 21/07:

2ª etapa da Avaliação técnica (Matutino e Vespertino).

Matutino (8h).

Vespertino (15h).

26 e 28/07:

3ª etapa da Avaliação técnica (Matutino e Vespertino).

Matutino (8h).

Vespertino (15h)

Serviço:

Seletiva Atletas de Aço

Data: 12/7 a 28/7

Hora: 8h às 15h, com treinos e avaliação técnica

Local: Campo A.E.R. Iguaçu, localizado na Rua Turquesa, nº 1, Iguaçu, em Ipatinga