De sexta-feira (13) a domingo (15), a Usipa disputa a etapa de Ipatinga do Circuito Mineiro de Vôlei de Praia. O voleibol usipense participa nas seguintes categorias: feminino sub-17, sub-19, adulto e +40 e masculino sub-17 e sub-19. A competição acontece na Arena Beach Ipatinga, no bairro Ideal.

Aproximadamente 200 atletas disputam a segunda etapa do campeonato desta temporada. O vôlei de praia tem ganhado espaço na região e o departamento de voleibol da Usipa incentiva a participação de atletas em competições como essa e promovendo disputas no próprio clube, inclusive etapas do circuito.

Ao todo, 24 usipenses participam do campeonato. “Nossa equipe feminina está dividida em uma dupla no adulto e duas nas categorias sub-17, sub-19 e 40+. No masculino são duas duplas no sub-17 e três no sub-19. Nossos atletas têm treinado forte e vão em busca de bons resultados”, afirma o técnico do departamento de voleibol da Usipa, Clóvis da Silva.

PROJETO ECOMOV VOLEIBOL ANO VI

O voleibol usipense conta com o Projeto Ecomov Voleibol Ano VI. Aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, o projeto é realizado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS corrente da empresa Usiminas e com o apoio do Instituto Usiminas.