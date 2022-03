Neste sábado (5), a Usipa participa do tradicional Torneio Início de Judô, em Belo Horizonte. A competição acontece a partir das 8h30, na arena do Minas Tênis Clube, para atletas das categorias sub-13, 15, 18, 21 e sênior. A Usipa vai à capital mineira com 30 judocas.

O Torneio Início abre o calendário de competições do judô no Estado e é também seletiva para o Campeonato Brasileiro Região III (BA, ES, MG e RJ), previsto para o início de abril, em Betim. A equipe usipense conta com atletas em todas as categorias.

A última competição foi o Torneio Dangai, em outubro. “A maioria dos judocas que participaram do Dangai mudou de categoria e competem agora na classe acima”, detalha o coordenador do departamento de judô da Usipa, Hevilmar Rocha.

Os atletas têm treinado bem e estão empenhados em conseguir bons resultados. “Nosso judoca Luan Calazan compete no sub-21 com atletas de nível de seleção brasileira e tem grandes chances de conquistar a vaga para o brasileiro regional”, afirma Hevilmar, que acompanha a equipe usipense ao lado da técnica Ramoni Toledo e da estagiária Júlia Nogueira.