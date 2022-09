O feriado de 7 de setembro foi marcante para a Associação Esportiva e Recreativa Usipa. Jogando no campo do Jabaquara, a equipe tricolor enfrentou o Iguaçu nas finais das categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-14, e sagrou-se campeã em todas as categorias.

Todas as partidas foram bem equilibradas e o campeão de cada categoria foi definido nos detalhes.

No Sub-10, as equipes chegaram a criar boas oportunidades, mas o gol não saiu. Com isso, a decisão do título foi para as penalidades máximas, na qual a Usipa venceu por 3 a 2, com pênaltis convertidos por Lucas Cândido, Enzo e Pedro Gutierrez, garantindo a taça da categoria.

Pelo Sub-12, a equipe usipense já entrou em campo motivada pelo título da categoria menor e partiu para cima do adversário. O único gol da partida, que garantiu o título, foi marcado por Luan Belisário, decretando a vitória usipense e a taça da categoria. Nesta categoria a Usipa ainda teve o atleta Gustavo Lima, como artilheiro da competição.

Já no Sub-14, a Usipa fez um jogo de igual para igual com o adversário, e apesar das boas oportunidades criadas, o placar não saiu do zero. Com isso, a decisão foi para as penalidades máximas e lá brilhou a estrela do goleiro Kallebe Cleverto, que defendeu duas cobranças e garantiu o título quadricolor à Usipa, na vitória de 3 a 1.

Além do título, o Sub-14 da Usipa garantiu outras duas premiações. A de artilheiro, com Nycollas Albino, e a de melhor defesa, com Kallebe Cleverto.

O resultado foi satisfatório e mostrou o potencial da equipe, é o que destaca o coordenador de futebol da Usipa, Elder Euller. “Tivemos um primeiro semestre excelente. E agora tivemos mais essa grande conquista, com o título das três categorias da Ipatinga Cup. Quero parabenizar todos os nossos atletas e comissão técnica, pois isso mostra a cada dia mais a nossa força no Vale do Aço”, exaltou Euller.

As categorias Sub-10 e Sub-12 do futebol usipense fazem parte do Projeto Usipa Celeiro de Talentos Ano II, patrocinado pela Guaraná Antarctica e Ortocenter. Enquanto a categoria Sub-14 faz parte do Projeto Ecomov Futebol de Base Ano IV, patrocinado pela Usiminas, com o apoio do Instituto Usiminas.