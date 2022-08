Neste sábado (27) a pista Juvenal dos Santos, na Usipa, será palco da 3ª Etapa do Festival Atletismo de Aço. As provas começam a partir das 13h, com diversas modalidades e entrada franca para o público.

Durante o evento, atletas e alunos com idades a partir de 7 anos, competirão em provas de corridas, saltos, arremessos, lançamentos e marcha atlética.

Segundo a coordenadora de Atletismo do clube, dezenas de alunos e atletas participarão da competição com o objetivo de aperfeiçoarem as suas habilidades e integrar com outros participantes. “A gente espera alcançar os ótimos resultados que tivemos nas últimas edições e realizar essa integração do atletismo. Teremos a participação de uma equipe de Itabira, que está vindo nos prestigiar pela segunda vez, e uma equipe da cidade de Ipaba. E temos a certeza de que teremos sucesso em mais um evento realizado pelo Departamento de Atletismo da Usipa. E o que tenho a desejar é sucesso aos atletas no Festival”, disse.

O atletismo usipense faz parte do Projeto Atletismo Usipa Ano IV, da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, patrocinado pela Guaraná Antarctica e Colchões Polar.