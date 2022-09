O Parque Aquático Toshiaki Kurosa, na Usipa, recebe neste fim de semana mais uma edição do tradicional Troféu Kurosa de Natação. A competição, realizada em parceria com a Federação Aquática Mineira (FAM), completa este ano a sua trigésima edição e receberá 284 atletas que brigarão pelo pódio em diversas provas no masculino e feminino.

O 30º Troféu Kurosa terá a participação de sete equipes, que participarão com atletas federados nas classes Pré-mirim à Petiz. Além da Associação Esportiva e Recreativa Usipa, anfitriã do evento, participam também: Albatroz Centro Esportivo, Clube Caiçaras Patos de Minas, Esporte Clube Ginástico, Mackenzie Esporte Clube, Minas Tênis Clube e Olympico Club.

Para o coordenador de Natação da Usipa, Rômulo Ferreira, esta edição do Troféu Kurosa promete ser marcante. “São dois anos sem a realização deste grande evento. E estamos muito felizes por realizarmos mais um Troféu Kurosa que, neste ano, em especial, terá a sua trigésima edição. Os atletas estão motivados a dar o seu melhor na piscina e em receber clubes amigos em nossa casa. Essa edição será muito especial e esperamos que seja mais um Troféu Kurosa para ficar para história”, destacou.

Durante o Troféu Kurosa, a Usipa participará com 49 atletas. Os nadadores usipenses fazem parte do Projeto Ecomov Natação Ano V, patrocinado pela Consul, Sicoob Vale do Aço, Univale Transportes, Usiminas e Instituto Usiminas.

PROGRAMAÇÃO

As provas serão realizadas no sábado e domingo, começando sempre a partir das 8h. No sábado será realizada a cerimônia de abertura do evento, com o desfile das delegações e em seguida serão iniciadas as provas.

Ao todo, serão 68 provas durante o evento, nos seguintes nados: 50 metros livres; 100 metros livres; 200 metros livres; 400 metros livres; 50 metros borboleta; 100 metros borboleta; Revezamento 4x50m livre; Revezamento 4x50m medley misto; 50 metros peito; 100 metros peito; 50 metros costas; 100 metros costas e 200 metros medley.

As premiações individuais serão realizadas após a disputa de cada uma das provas. Já a premiação por equipes será realizada no domingo, após o encerramento de todas provas do fim de semana.

TOSHIAKI KUROSA

O Troféu Kurosa é realizado há mais de 25 anos na Usipa. A competição foi criada em homenagem a Toshiaki Kurosa, professor de natação japonês que veio para Ipatinga a convite da parceria entre a Usiminas e a Nippon Steel e que se tornou um dos precursores da modalidade no clube.

O Parque Aquático no qual os atletas irão competir durante o Troféu também homenageia o incentivador da modalidade na Usipa. Construído em 1974, o Parque Aquático Toshiaki Kurosa abriga a piscina olímpica aquecida do clube, onde os nadadores participam das 68 provas programadas para o Troféu.