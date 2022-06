A Associação Esportiva e Recreativa Usipa sedia, neste sábado (18), o Meeting de Atletismo Master e Pentathrows III. A competição é realizada pela Associação Master de Atletismo do Vale do Aço (Amava) e acontece a partir das 8h na pista Juvenal dos Santos, na Usipa. Aproximadamente 70 atletas estão inscritos no evento.

Os participantes são divididos por idade: de 30 a 34 anos, 35 a 39 anos e assim por diante. “Devido às variadas idades, há diferenças em algumas provas. No arremesso de peso, por exemplo, a esfera de ferro pesa 7,260kg para a categoria 30-34, enquanto para os atletas de 70 a 74 anos, pesa 4kg”, detalha a coordenadora do departamento de atletismo da Usipa, Euzinete Reis.

Além do arremesso de peso, a disputa conta com as seguintes provas: 100, 400, 1500 e 5000m rasos; lançamentos de dardo, disco, e martelo; revezamento 4x100m; saltos em altura e em distância e também o Pentathrows III. A modalidade acontece pela terceira vez no Brasil e envolve apenas provas de arremessos e lançamentos.

Após duas edições no Rio Grande do Sul, o Pentathrows chega a Minas Gerais. A modalidade é um conjunto de 5 provas (arremesso de peso e lançamentos de dardo, disco, martelo e martelete), em que o atleta vai pontuando e se classifica de acordo com sua categoria. A previsão é de que o Pentathrows aconteça na parte da manhã.

“O Meeting de Atletismo Master e Pentathrows III é uma competição piloto e esperamos realizar uma segunda edição, em outubro, com proporções ainda maiores”, comenta Euzinete, acrescentando que o evento deste sábado conta com atletas de outros estados, além da presença da presidenta da Associação Brasileira de Atletismo Master (Abram), Rosangela Ibarra.