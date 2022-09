Neste sábado (10) a Associação Esportiva e Recreativa Usipa, sediará o Campeonato Mineiro de Judô por Faixas, realizado pelo clube, em parceria com a Federação Mineira de Judô, com o apoio da Liespe – Liga Ipatinguense de Esportes Especializados e Prefeitura Municipal de Ipatinga. O evento começará às 9h, com entrada franca.

A tradicional competição que se chamava Dangai, agora recebe o nome de por Faixas, devido a inclusão de atletas faixa preta na disputa. Com isso os atletas irão em busca da premiação em suas respectivas faixas, que vai de branca a preta.

Este ano, o campeonato contará com a participação de quase 300 atletas de diversas cidades de Minas Gerais, e 10 equipes, tendo como anfitriã a Usipa, a participação das seguintes equipes: Associação Cristã de Moços, Avança Judô, Colégio Santo Agostinho, Espaço Transformar, Salgueiro, Minas Tênis Clube, AABB, Instituto Brasil de Igualdade Social e CRES Varginha.

Para o professor e coordenador de Judô da Usipa, Hevilmar Rocha, essa é uma oportunidade de todos os atletas competirem dentro de suas respectivas categorias, em uma competição chancelada pela Federação Mineira de Judô. “Essa é a competição mais democrática do judô, na qual os atletas são divididos em classe, peso, e faixa. Com isso, durante a competição temos a oportunidade dos atletas colocarem em prática tudo que foi planejado pelas equipes. E nesta edição teremos a participação de diversos atletas que disputam de várias competições de nível nacional, abrilhantando ainda mais o nosso evento” disse.

Nesta competição a Usipa estará representada por 59 atletas. O judô usipense faz parte do Projeto Caminhos Suaves Ano III, patrocinados pela Arcon, Colchões Polar, TecnoFire, Daido Química e Produtos Plinc.