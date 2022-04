No último fim de semana, dois atletas fizeram bonito ao representar a Usipa no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo Sub-20: Caio Vinícius e Julio Cesar. A competição aconteceu entre sexta-feira (22) e domingo (24), no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, na Vila Clementino, em São Paulo, para mais de 700 atletas.

Caio ficou em 5º lugar nos 400m com barreiras, prova que é sua especialidade. “O Caio teve uma evolução fantástica e sua colocação o classificou para enfrentar os melhores atletas do país no Troféu Brasil de Atletismo. Mesmo sendo juvenil, o atleta conquistou um resultado a nível adulto”, comenta a coordenadora do departamento de atletismo da Usipa, Euzinete Reis.

Julio também fez bonito e melhorou em 20 segundos sua marca nos 1500m rasos. “Foi uma competição de nível altíssimo e os atletas superaram nossas expectativas. Acreditamos muito no potencial do Caio e do Julio, que estão no caminho certo e ainda têm muito a evoluir”, afirma Euzinete, acrescentando que os treinos realizados aos fins de semana e feriados têm valido a pena.

PROJETOS

Atualmente, o atletismo usipense tem dois projetos: Atletismo Usipa Ano IV e Lucimar Moura/Usipa. Aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Programa Minas Esportiva de Incentivo ao Esporte, o Atletismo Usipa Ano IV é realizado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS corrente das empresas Ambev e Colchões Polar. Já o Lucimar Moura/Usipa credencia a Usipa como Centro de Formação de Atletismo e a torna apta a receber um repasse mensal da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para manutenção das suas ações.