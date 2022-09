Centenas de veículos se concentram no Morro da Usipa, em Ipatinga, desde às 8h desta quarta-feira (7). De lá sai a grande moto-carreata da Região e Colar Metropolitano do Vale do Aço, em direção ao Parque Ipanema, onde haverá a Manifestação do Bicentenário da Independência do Brasil.

Duas moto-taxiatas saem de outros bairros de Ipatinga também para o Parque Ipanema, onde se realiza no desfile cívico-militar.