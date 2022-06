Acordo firmado entre a Usiminas e a Canada Solar possibilitará a Usiminas reduzir a demanda de energia externa para Usina de Ipatinga. A siderúrgica prevê a autoprodução de 30 megawatts médios de energia solar por 15 anos, a partir de 2025.

Com a geração própria de energia renovável, a Usiminas, terá o acréscimo de aproximadamente cerca de 12% do volume de energia produzida pela companhia, atingindo 60% de geração própria. A Canada Solar, parceira da Usiminas no projeto de energia renovável, é uma das maiores empresas do setor energético no mundo

Em sua primeira entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (21), à imprensa da Região Metropolitana do Vale do Aço, o novo presidente executivo da Usiminas, Alberto Ono, resumiu a importância da sustentabilidade na companhia, em todos os seus aspectos, com foco nos resultados econômicos, sociais e ambientais.

Também nos primeiros meses deste ano, a Usiminas assinou a nova Carta de Sustentabilidade da World Steel Association, se comprometendo com uma série de princípios que devem embasar suas ações e posicionamentos relacionados às questões de sustentabilidade na indústria do aço. No total, a nova carta traz nove princípios, abrangendo temas de meio ambiente, social, de governança e econômicos, entre outros.