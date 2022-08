Faleceu na manhã de hoje (2), em Ipatinga, aos 85 anos, o Sr. Kenji lnoue, conselheiro no Brasil do Centro Cultural Internacional Tikufukai. A informação foi transmitida por sua filha e presidente da instituição, Yoshiko lnoue.

O corpo do conselheiro será velado no espaço Funeral Hall, na Avenida Zita de Oliveira, 190, no Novo Centro de Ipatinga, nesta terça-feira, a partir das 17 horas, onde será realizada a Cerimônia de Shoko, às 20 horas. O enterro será nesta quarta-feira, dia 03, às 9 horas, no Cemitério Senhora da Paz, em Ipatinga.

CENTRO REÚNE AS CULTURAS DO BRASIL E JAPÃO

O Centro Cultural Internacional Tikufukai foi criado no Japão pelo educador japonês Tikufu Ota, sogro de Keiji Inoue. Nascido em novembro de 1910 na cidade de Tottori, Ilha de Honshu, no Japão, ele era graduado em pedagogia e fez estudos de cerâmica japonesa por mais de 35 anos. Ota foi também reitor de diversas escolas e assessor de uma grande indústria de aço.

O educador tinha como um dos seus objetivos de vida incentivar a cultura do espírito e do coração através da ikebana, uma secular arte de arranjos florais. Seu princípio básico era “O amor pelas flores leva o amor às pessoas, e consequentemente, leva a paz ao mundo”.

Tikufu Ota tinha as crianças a partir dos dois anos de idade como principal foco pedagógico, por acreditar que elas tinham mais facilidade no aprendizado das dobraduras do origami e os arranjos florais da ikebana.

Após a II Guerra Mundial, tendo em vista os desastrosos efeitos dos ataques nucleares contra Hiroshima e Nagasaki, o professor Tikufu decidiu levar o ensino da ikebana ao mundo. Anos mais tarde, surgiu o Centro Cultural Internacional Tikufukai.

Uma das filhas de Tikufu Ota, Kikuko Inoue, veio com o marido Kenji para o Brasil, radicando-se inicialmente no Estado do Pará e, depois, em Minas Gerais, onde em Ipatinga, o Tikufukai ganhou força e renome.

O educador vinha ao Brasil a cada dois anos. Em sua nona visita, em 1992, ele implantou a Pedra Monumental da Amizade nos jardins do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga. Nela, o próprio professor Ota pintou os caracteres japoneses, representando a palavra amizade: Yukô.

Dez dias depois da inauguração do monumento, Tikufu Ota faleceu em Ipatinga, cidade onde foi sepultado.