Às 16h30 desta sexta-feira (9), aterrissa no Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Santana do Paraíso, o primeiro voo da nova rota São Paulo-Ipatinga, operada pela Gol Linhas Aéreas. A rota já foi operada há vários anos pela Total Linhas Aéreas.

Serão quatro voos semanais diretos do Aeroporto Regional do Vale do Aço e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

A Azul Linhas Aéreas continua operando os voos Belo Horizonte-Ipatinga, usando como hub o Aeroporto de Confins, para outras linhas nacionais e internacionais.

A Prefeitura de Santana do Paraíso realizará uma pequena cerimônia com a presença de autoridades e lideranças da Região Metropolitana do Vale do Aço, assinalando o início da nova ligação aérea.