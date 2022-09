O presidente da Associação de Pensionistas e Aposentados de Ipatinga (AAPI), Joaquim Cândido Ferreira, foi homenageado nesta quarta-feira (14), no almoço do Grupo Raízes, no Restaurante Master Gourmet do San Diego Suítes de Ipatinga. O presidente do Raízes, Elísio Vieira, destacou a importância do trabalho prestado pela entidade para comunidade do Vale do Aço.

Em sua exposição durante o encontro, Cândido Ferreira, salientou como a AAPI chegou aos seus 42 anos de fundação, celebrados no último dia 6 de setembro. “A AAPI é uma entidade sustentável, oferecendo benefícios aos associados, nas áreas de lazer, turismo, bem-estar e saúde. Em especial destaco a saúde, onde oferecemos consultas gratuitas, ilimitadas, em 28 especialidades. Realizamos mais de 20 mil consultas por mês” – frisou o presidente da AAPI.

Joaquim ainda reforçou que estão sendo realizados pela entidade novos investimentos tanto na saúde, com mais unidades e horários de consultas, como no turismo, com a construção de outra pousada, agora em Prado, na Bahia, para atender aos associados e seus dependentes.

Joaquim Cândido Ferreira atua na AAPI há mais de 20 anos e assumiu a presidência em abril deste ano.