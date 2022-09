A Gerenciar Sistemas Corporativos e a OneX Data Center inauguram nesta quinta-feira (15), com coquetel que reunirá clientes, parceiros e lideranças empresariais, o seu novo escritório em Belo Horizonte. Localizado no Bairro Lourdes, o novo escritório faz parte de um plano estratégico para crescimento exponencial e aumento da capilaridade no atendimento a clientes e parceiros, informa o diretor das empresas, Tiago Faria Bicalho.

A expansão da área de negócios das empresas Gerenciar Sistemas Corporativos e OneX Data Center traz a abertura de mercado com soluções tecnologias mais atuais. Possuindo uma infraestrutura de padrão internacional e sistemas robustos e modernos, capaz de modernizar os negócios regionais e deixá-los ainda mais competitivos no mercado.

LOCALIZAÇÃO

Além de sua localização privilegiada, fazendo divisa com outros bairros importantes como o Centro, Santo Agostino e Savassi, o novo escritório está situado no Domani Business Center, projeto arquitetônico desenvolvido pelo Farkasvolgyi Arquitetura.

O edifício é uma escultura gigante e se destaca pela inovação estética e técnica, pela adoção de linhas modernas e pela aplicação de materiais tecnológicos, que deixam o escritório ser um ambiente acolhedor mesmo estando envolvido com muita tecnologia. “O Domani Business Center é uma referência arquitetônica na cidade de Belo Horizonte”, comenta Tiago.

DATA CENTER

Com sede em Ipatinga, no Leste de Minas Gerais, hoje as empresas Gerenciar Sistemas Corporativos e OneX Data Center representam grande desenvolvimento tecnológico, que leva inovação e impactos positivos para toda a sociedade da Região Metropolitana do Vale do Aço.

Os profissionais de ambas as empresas são altamente qualificados e buscam o que há de melhor no mundo da tecnologia, criando sistemas que se encaixam nos parâmetros dos clientes. A equipe mantém os produtos sempre atualizados de acordo com as necessidades das empresas que atendem.

“Inovação, tecnologia e qualidade são fatores importantes do processo de investimento da Gerenciar e OneX, como parte de sua constante busca pelos melhores resultados para seus clientes. Tecnologia e muita inovação fazem parte do nosso DNA”, completa Tiago Faria Bicalho.

Serviço:

O novo escritório corporativo fica localizado na Rua da Bahia, 2696, 16º andar, salas 1603/1604 – Lourdes, Belo Horizonte- MG – CEP: 30160-012

Contatos: Rafael Fonseca – Gerente Comercial – 31 98904-8888