“A Pátria em Perigo” é o tema da palestra do general Mário Lúcio Alves de Araújo, no Encontro Empresários pelo Brasil, em Ipatinga, no próximo dia 23 de fevereiro, quarta-feira, às 19h30, no auditório do Panorama Tower Hotel. O evento é uma realização do grupo Guerreiros Voluntários, um dos 12 integrantes do Movimento Verde Amarelo Vale do Aço.

O general Mário Lúcio Araújo é ex-secretário de Estado de Segurança Pública do Governo de Minas Gerais. Ele é mestre e doutor em Ciências Militares e bacharel em Ciências Militares pela Academia de Agulhas Negras.

O encontro é gratuito, com vagas limitadas informa Edmundo Polk Fraga, um dos coordenadores do Guerreiros Voluntários. “Os interessados em participar do encontro empresarial podem se inscrever gratuitamente pela internet”. – orienta Fraga.

Serviço: Inscrições gratuitas através do link https://www.sympla.com.br/encontro-empresarios-pelo-brasil__1488472.