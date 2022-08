A Revista Empresarial realiza no próximo sábado (13), a partir das 12h, na Sede Social do Acesita Esporte Clube, em Timóteo, o 7º Encontro Beneficente Empresarial – Feijoada Com Amor. A promoção tem a parceria da Associação Comercial e Empresarial e Câmara dos Dirigentes Lojistas de Timóteo (ACE/CDL Timóteo), BMW Euroville, Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Prima Pasta Buffet e Sicoob Copesita, a Revista Empresarial realiza

O evento já se tornou um marco na Região Metropolitana do Vale do Aço e conta com o apoio de outras empresas, parceiras, que também abraçaram a causa.

INSTITUIÇÃO CONTEMPLADA

A direção da revista seleciona a cada ano uma instituição para receber uma porcentagem dos lucros. Nesta edição, será contemplada a Casa da Esperança (Núcleo Eclético Maria da Cruz), representada por sua presidente, Maria Lúcia Valadão, mais conhecida como Tia Lúcia.

“Fico muito feliz pela abrangência que o evento vem tomando desde a primeira edição. É muito gratificante nos unirmos a empresas tão queridas, parceiras, que sempre caminharam juntas conosco, para a realização de um evento com objetivos tão nobres. É o movimento da vida unindo todos, numa bela corrente do bem. Muito lindo de ser ver”, destaca Edeoberto de Carvalho, editor da Revista Empresarial.

COMENDA

Pela primeira vez, nestes sete anos, o Encontro Beneficente Empresarial – Feijoada com Amor, concederá a Comenda Empresarial 2022 e Honra ao Mérito a cinco personalidades que se destacam no Vale do Aço.

Serão homenageados Carlos Eduardo Almeida e Lisboa, presidente do Acesita Esporte Clube, psicólogo, professor, servidor público e voluntário há mais de 40 anos em diversas causas sociais; Maria Lucia Valadão, fundadora e diretora-presidente do NAEMC – única entidade da região que mantém abrigo para pessoas com deficiências físicas, mentais e idosos – e que completa este ano 31 anos de fundação.

Outros destaques serão Salvador Prado Júnior, cuja carreira profissional se consolidou nas empresas do grupo Usiminas e, desde 2020, se encontra à frente da Fundação São Francisco Xavier; e Sergio Leite de Andrade, presidente do Conselho de Administração da Usiminas, tendo exercido o cargo de diretor-presidente da empresa de 2016 a 2022, além de atuar durante 45 anos de carreira na companhia e ocupar, sucessivamente, 14 posições executivas.

Também receberá a homenagem Fernand Lodi coeditor da Revista Empresarial, responsável pelo designer gráfico da Revista Empresarial e que comemorando 25 anos de jornalismo,. Ele também é editor do site Essencial Ar.

Dentre as atrações musicais, o evento contará com a especial participação da Agência Momenttus, de Dani Teles, Cleide Ribeiro – Dança Cigana, DJ. Sérgio Mendes, Pedro Henrique e Tiago, DJ. Igor e para finalizar Banda Gertrudes.

ATRAÇÕES

Os convidados poderão ainda visitar o estande de carros e motos da BMW Euroville e a agência móvel da Sicoob Copesita, instalados no local. Haverá também exposição da Associação de Carros Antigos do Vale do Aço.

A responsabilidade pela cozinha será da mestre-gourmet Cristina Lodi, do Buffet Prima Pasta.

Serviço:

Vendas de ingressos: AEC e ACE/CDL em Timóteo e ATII em Ipatinga.

Mais informações: (31) 9 8751-2919