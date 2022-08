No Congresso Aço Brasil 2022, nesta semana em São Paulo, o presidente do Conselho de Administração da Usiminas, Sérgio Leite, tomou posse como vice-presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil. A cerimônia contou com a presença do presidente da República Jair Bolsonaro.

Já em Belo Horizonte, Sérgio Leite participou novamente da mesa redonda Conexão Empresarial, ao lado de Luís Márcio Vianna, do Sindiextra, e Daniel Tito Guimaraes, da Anglo American. No encontro, Leite voltou a defender que siderurgia é sinônimo de desenvolvimento e que aqui no Brasil o consumo per capita de aço, ao contrário de muitos outros países, segue estagnado há cerca de quatro décadas.

“Nosso país, segundo dados do Instituto Aço Brasil – Brazil Steel Institute, tem um dos menores consumos de aço por habitante do mundo, 122 quilos por ano. Como temos uma capacidade instalada no país, da ordem de 51 milhões de toneladas anuais, a indústria do aço no país opera com uma ociosidade da ordem de 30%. Para esse ano, a expectativa do mesmo Instituto Aço Brasil, é de um crescimento de 2,5% nas vendas internas de aço, ainda muito aquém do nosso potencial” – expos Sérgio Leite.