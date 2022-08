O início de setembro promete ser agitado na política da Região Metropolitana do Vale do Aço. No dia Sete de Setembro, os 12 grupos de conservadores promovem uma manifestação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro com desfile de carros e motos pelas ruas de Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga. No dia seguinte, desembarcará em Ipatinga, sob forte esquema de segurança o ex-presidente e candidato à Presidência da República, Luís Inácio Lula da Silva.

Segundo publicado no Instagram da revista MaisVip, o candidato a deputado estadual petista Léo Patrick confirmou a vinda de Lula a Ipatinga no dia 8 de setembro. No mesmo dia, também está agendada a visita do ex-presidente a Montes Claros.

O post informa também que a exemplo dos eventos em que o candidato petista está participando nesta campanha eleitoral, em Ipatinga será montado um forte esquema de segurança para receber o candidato da esquerda. “A programação completa de sua visita ainda está sendo definida pelo partido” – encerra a nota.

O Carta de Notícias antecipou a visita de Lula a Ipatinga em sua edição do dia 7 de julho último, quando algumas fontes informaram que “o candidato do PT chegaria de helicóptero, desembarcaria no heliponto de uma mansão no Condomínio Village Nobre para uma reunião com jornalistas e influenciadores digitais da região. O encontro estaria sendo articulado pelo senador mineiro Alexandre da Silveira (PSD).

MANIFESTAÇÃO DA DIREITA

Na Região Metropolitana do Vale do Aço, os integrantes dos 12 grupos de conservadores que integram o Movimento Verde Amarelo irão realizar no Sete de Setembro, a partir das 8h uma moto-carreta que se iniciará em Timóteo, atravessando Coronel Fabriciano e se encontram com os participantes de Ipatinga no Morro da Usipa, onde haverá concentração dos veículos. De lá a moto-carreata segue até a Região do Parque Ipanema.

O Movimento Verde Amarelo instalará nos próximos dias na Avenida Pedro Linhares, em Ipatinga, o Point 22, um estande onde poderão ser adquiridos a Bandeira Nacional, bonés e camisetas verde e amarelas para colorir o Dia dos 200 Anos da Independência do Brasil.