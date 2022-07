(Por William Saliba) – Forte rumor circula no elegante condomínio Village Nobre, em Ipatinga, dando conta que o empresário Anderson Franco se prepara para receber em sua luxuosa mansão (a quinta maior do Brasil), o ex-presidente Lula da Silva (foto). O candidato do PT chegaria de helicóptero, desembarcaria no heliponto da mansão para uma reunião com jornalistas e influenciadores digitais da Região Metropolitana do Vale do Aço. O encontro estaria sendo articulado pelo senador mineiro Alexandre da Silveira (PSD). Em pauta: estratégias para a campanha presidencial.