Uma notícia ruim que pode atrasar a plena retomada econômica do Vale do Aço, a maior região industrial de Minas Gerais. Depois de três adiamentos, o leilão da BR-381 em Minas Gerais está suspenso indefinidamente. Na tarde desta quinta-feira (17/2), a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) decidiu suspender o leilão da BR-381/262/ES/MG. Conhecida como “rodovia da morte”, ELA APRESENTA um dos mais altos índices de acidentes no país.

A venda do ativo não apresentou interessados. Esse era um dos principais ativos do setor rodoviário que iria à venda neste ano e estava agendado para ser leiloado no dia 25 de fevereiro. A concessão da BR-381 é estudada há mais de 20 anos.

Quatro grupos vinham estudando a concessão: o fundo Pátria, a CCR e as espanholas Acciona e Sacyr. Porém, eles sinalizaram nos últimos dias ao governo que a conta não fechava, além de considerarem uma série de riscos em assumir a rodovia. O rompimento de um maciço em plena BR-381 no município de Nova Era (MG), em meio às fortes chuvas de janeiro e causando o “estouro” do asfalto, gerou imagens impactantes e lembrou os investidores dos riscos geológicos envolvidos no projeto.

O Ministério da Infraestrutura pesquisará verdadeiras razões da falta de propostas no leilão que estava marcado para o dia 25. Possivelmente ainda neste ano, o modelo de concessão será remodelado para oferecê-la novamente ao mercado.

RECEIO CONFIRMADO

Segundo o presidente da Fiemg Vale do Aço e coordenador da Agenda de Convergência, Flaviano Gaggiato, havia a expectativa de alguma coisa ocorrer com o leilão, depois dos acidentes geológicos em Nova Era, na BR-381 e na BR-262, em consequência das chuvas. “Isso com certeza afastou os concorrentes, pelos valores que estão sendo propostos e pelo risco que é uma obra desse tamanho.” – ressalta.

Mais informações nesta sexta-feira, em William Saliba Comenta, do Carta de Notícias TV