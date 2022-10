O vice-presidente do Conselho de Administração da Usiminas, Sergio Leite de Andrade foi escolhido, pelo segundo ano consecutivo, uma das 500 Pessoas Mais Influentes da América Latina, segundo lista elaborada pela Bloomberg Línea. O site levou em conta fatores como criação de empregos, investimentos ou inovações que ajudaram a desencadear atividades econômicas relevantes, e a sua influência em diversos setores.

Segundo o site Boomblerg Línea, “os 500 da América Latina traçam o caminho rumo à recuperação e são exemplos de resiliência em fazer acontecer na região latino-americana, influenciando o desenvolvimento”.

A edição de 2022 inclui empresários, investidores, empreendedores, artistas e atletas. Quase 200 pessoas fazem a sua estreia na lista, além do fato de que mais de um terço dos 500 mais influentes são mulheres, mostrando que a diversidade da América Latina se reflete de outras formas.

Falando ao CARTA DE NOTÍCIAS, Sergio Leite lembrou que desde o início de sua carreira na metalurgia e na siderurgia, há quase cinco décadas, sempre defendeu o poder transformador do setor siderúrgico do Brasil. “Hoje, estima-se que a indústria do aço seja responsável por empregar aproximadamente 120 mil pessoas no Brasil, de acordo com o Instituto Aço Brasil, tendo papel fundamental no desenvolvimento do país e da sociedade como um todo” – cita o presidente do Conselho da Usiminas.

“Mais que um reconhecimento pessoal, figurar neste ranking da Bloomberg Linea mostra a nossa força. Ainda temos muitos desafios pela frente, sobretudo reduzir a diferença de consumo per capita de aço na comparação com países mais desenvolvidos e também a busca pela neutralidade em carbono. Seguimos avançando com a Usiminas, comprometidos com o presente e com o futuro” – conclui Sergio Leite.