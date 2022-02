O Movimento Verde Amarelo Vale do Aço deu início à Campanha Voto pelo Vale, com intuito de conscientizar o eleitor a votar em candidatos da Região Metropolitana do Vale do Aço. “Temos que eleger candidatos patriotas comprometidos com nossa região. Vamos evitar eleger os chamados “paraquedistas que aparecem por aqui somente no período eleitoral, sem nenhum vínculo ou compromisso por aqui.” – lembra o jornalista Joel Souto, um dos líderes do grupo de patriotas Guerreiros Voluntários.

Até 2026 deputados estaduais e federais indicarão juntos R$ 90 milhões em emendas impositivas para região deles. “Só para ter ideia da importância do seu voto em candidatos comprometidos com o Vale do Aço, esses R$ 90 milhões em emendas seriam suficientes, por exemplo, para reformar e equipar mais de 40 hospitais iguais ao de Fabriciano, cujas obras custaram cerca de R$ 2 milhões. Pense nisso, compartilhe com todos os seus contatos e Vote pelo Vale.” – finaliza Souto.