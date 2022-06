WILLIAM SALIBA — O governador de Minas, Romeu Zema, cumpriu intensa agenda nesta quarta-feira (29), na Região Metropolitana do Vale do Aço.

Zema desembarcou no Aeroporto Regional do Vale do Aço por volta das 9h.

Ele cumpriu intensa agenda e almoçou com lideranças, no Hotel San Diego.

Zema participou também da inauguração do novo centro de terapia da Fundação São Francisco Xavier em Timóteo, que não estava prevista na programação até a noite de ontem. Em função disso houve o atraso de duas horas no restante dos compromissos.

A programação se encerrou com o encontro na sede da Fiemg Regional Vale do Aço em Ipatinga, quando, como bom político mineiro, o governador tirou fotos com grande parte do público presente.

Zema, nesta noite, gravou um vídeo alusivo aos 20 anos do Hotel San Diego Suítes Ipatinga, onde pernoitou.