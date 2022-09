A ArcelorMittal, uma das maiores siderúrgicas do mundo, disse que planeja fechar duas de suas unidades na Alemanha em meio ao aumento dos custos de eletricidade. A siderurgia é particularmente consumidora intensiva de energia, juntamente com outras indústrias, como a produção de fertilizantes e produtos químicos e a fabricação de vidro.

As siderúrgicas também foram afetadas pelos esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e pelos preços mais baixos dos metais, já que a desaceleração do crescimento global afeta as carteiras de pedidos.

FARDO PESADO

“Os altos custos do gás e da eletricidade são um fardo pesado para nossa competitividade. Além disso, a partir de outubro haverá a cobrança de gás planejada pelo governo federal, que continuará nos sobrecarregando”, explica Reiner Blaschek, CEO da ArcelorMittal Alemanha e também responsável pela planta de Bremen. “Como uma indústria de uso intensivo de energia, somos extremamente afetados. Com os preços do gás e da eletricidade aumentando dez vezes em poucos meses, não somos mais competitivos em um mercado que é 25% abastecido por importações. Vemos uma necessidade urgente de ação política para controlar os preços da energia imediatamente”, acrescenta Blaschek.

O grupo ArcelorMittal é também acionista da Aperam South America, em Timóteo, Minas Gerais.