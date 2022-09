O Brasil foi o 4º país com maior volume de investimentos estrangeiros no primeiro trimestre deste ano. Os dados das principais economias do mundo foram compilados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pelo Banco Central (BC) e divulgados pela CNN Brasil.

Segundo a emissora, o relatório da OCDE, que traz os volumes investidos nos três primeiros meses do ano, não traz o valor que entrou no mercado brasileiro.

O período de levantamento da OCDE coincide com a greve dos funcionários do BC, que prejudicou e atrasou a divulgação de indicadores.

O Brasil atraiu US$ 27,88 bilhões em investimentos estrangeiros entre janeiro e março de 2022, de acordo com valores apresentado posteriormente pelo BC. Com isso, o Brasil ficou atrás apenas da China (US$ 101,91 bilhões), EUA (US$ 66,91 bilhões) e Austrália (US$ 59,31 bilhões). O país ficou à frente dos outros países membros da OCDE.

Segundo a OCDE, o Brasil também ficou no quarto lugar no ranking global em 2021, quando recebeu US$ 50,36 bilhões em investimentos.

O Brasil ficou atrás dos Estados Unidos (US$ 382 bilhões), China (US$ 334 bilhões) e Canadá (US$ 60 bilhões).

O valor total atraído de investimentos estrangeiros em 2021 foi superior ao de 2020, de US$ 28 bilhões, mas ainda foi inferior ao período pré-pandemia. Em 2019, o Brasil recebeu US$ 65,38 bilhões.

Considerando a série histórica do BC, iniciada em 2005, o ano em que o Brasil mais recebeu investimentos estrangeiros foi em 2011. Lá o país teve US$ 97,42 bilhões.

O Brasil teve o melhor desempenho entre as 15 maiores economias do mundo. Isso considerando a proporção entre os investimentos estrangeiros que entraram em um país e o seu PIB.

A proporção ficou em 3,1%, superando a de países como o Canadá (3%), China (2%), Estados Unidos (1,8%) e Japão (0,5%).